Vallelunga. Premiata dalla Regione la gestione finanziaria del Comune

VALLELUNGA. La Regione Siciliana ha assegnato un contributo straordinario di 19.453,14 euro a favore del nostro comune, inserendo ufficialmente la nostra comunità tra i 158 comuni virtuosi dell’isola ammessi a questo importante beneficio finanziario.

Si tratta della premialità introdotta dalla normativa regionale (ex art. 12 della Legge n. 1/2026), pensata per valorizzare le amministrazioni comunali che si sono dimostrate più efficienti e virtuose nelle attività di recupero dei crediti e di ottimizzazione della riscossione dei tributi locali.

L’importo di 19.453,14 euro rappresenta una risorsa aggiuntiva che entra direttamente nel bilancio comunale e che potrà essere reinvestita in servizi e interventi per il territorio.