Caltanissetta, inchiesta “Accordi Silenti”: Presidenza Regione Sicilia, Ars e Assessorato Turismo si costituiscono parte civile

Si è aperto oggi davanti al collegio del tribunale di Caltanissetta il processo per corruzione e truffa alla Regione a carico dell’ex deputato di Forza Italia Michele Mancuso e del suo braccio destro Lorenzo Tricoli, accusati di corruzione e truffa ai danni della Regione Siciliana. I due imputati, il primo e’ ai domiciliari e il secondo in carcere, erano presenti in udienza: uno in presenza e l’altro in video collegamento. La presidenza della Regione Siciliana, l’Ars e l’assessorato regionale al turismo attraverso l’avvocatura dello Stato, rappresentata dall’avvocato Giuseppe Laspina, hanno chiesto di costituirsi parte civile. I difensori Alberto Fiore e Michele Ambra hanno sollevato alcune questioni preliminari e la procura ne ha chiesto al collegio presieduto da Giuseppina Chianetta il rigetto. Il tribunale si e’ riservato e ha rinviato il processo al 6 ottobre. (AGI)