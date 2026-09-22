Caltanissetta. Gran partecipazione per la Giornata nazionale della SLA: il ringraziamento delle Commissioni V^ e VI^

CALTANISSETTA. Grande partecipazione e una straordinaria testimonianza di vicinanza e solidarietà hanno caratterizzato “Caltanissetta illumina la speranza”, iniziativa organizzata venerdì 18 settembre a Caltanissetta in occasione della Giornata Nazionale della SLA.

Un appuntamento che ha saputo riunire istituzioni, associazioni, realtà sportive e tanti cittadini attorno a un unico, importante messaggio: nessuno deve sentirsi solo di fronte alla malattia e alle difficoltà che essa comporta. I Presidenti della V e VI Commissione consiliare, rispettivamente Alessandra Longo e Vincenzo Piscopo, hanno rivolto un sentito ringraziamento a tutti i consiglieri comunali, che hanno contribuito con impegno alla realizzazione dell’iniziativa, all’Amministrazione comunale e all’Ufficio di Presidenza per il supporto e la collaborazione.

“Un grazie particolare va alle numerose realtà associative e sportive che hanno risposto con entusiasmo al nostro invito e che, con la loro presenza, hanno contribuito a rendere ancora più significativo questo momento: Nissa FC, Alba Verde, FIGC, Marathon Caltanissetta, Curri e Mangia, Track Club e la scuola di danza Scarpette Rosse della professoressa Gallina, alle Associazione Vitanova, gli Istituti Scolastici: ISS Luigi Russo, IF Galileo di Rocco e Liceo Classico Ruggiero VII, oltre a tutti i cittadini che hanno voluto essere presenti.

La grande partecipazione registrata venerdì rappresenta la dimostrazione più bella di quanto Caltanissetta sappia essere una comunità capace di unirsi, partecipare e stringersi attorno a chi affronta quotidianamente una battaglia così difficile.

Ma il ringraziamento più grande va a Davide La Paglia, per ciò che riesce a trasmettere e per quello che, ogni giorno, continua a dare a ciascuno di noi con la sua forza, il suo esempio e la sua testimonianza. E insieme a Davide, il nostro pensiero e la nostra gratitudine vanno alla moglie Daniela, alle loro due splendide figlie e a tutte le famiglie delle persone affette da SLA, che ogni giorno condividono difficoltà, sacrifici, speranze e una forza che merita di essere riconosciuta e sostenuta. La giornata di venerdì non deve rimanere soltanto un momento simbolico. Deve ricordarci che le istituzioni e la comunità hanno il dovere di continuare a tenere alta l’attenzione sulla SLA, sostenendo le persone che ne sono affette, le loro famiglie, la ricerca e tutte quelle realtà che quotidianamente lavorano al loro fianco. Grazie Caltanissetta per aver risposto ancora una volta con il cuore. E grazie Davide, per ricordarci ogni giorno il valore della forza, della dignità e della vita”.