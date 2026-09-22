Scuola, Valditara: “Tetto stranieri in classe solo se non parlano bene italiano”

Quello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella “e’ stato un bellissimo discorso. Con la consueta saggezza Mattarella si e’ espresso a favore di una scuola incentrata sul rispetto, in linea con i valori costituzionali, che sappia contrastare le classi ghetto”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in una intervista al “Corriere della sera” specificando che il provvedimento del governo sul tetto del 30 per cento di studenti stranieri nelle classi riguarda solo quelli che non parlano bene l’italiano. “Stiamo lavorando agli ultimi dettagli ma avra’ come elemento centrale la conoscenza dell’italiano e ci saranno criteri oggettivi per stabilire a chi si applica”, ha spiegato.

“I limiti non si applicheranno agli studenti che hanno frequentato la scuola dell’infanzia ed entrano in prima elementare o a quanti hanno frequentato positivamente alcuni anni di scuola, perche’ si puo’ pensare che abbiano acquisito una certa conoscenza dell’italiano”, ha proseguito spiegando che le norme si applicheranno anche agli studenti con passaporto europeo. Sul divieto di burqa e niqab a scuola, il ministro ha affermato: “E’ una questione di civilta’, mi dispiace per chi fa polemiche, ma il burqa e’ il simbolo della mentalita’ patriarcale violenta che considera la donna una non persona e che noi come Lega abbiamo sempre avversato. I nostri valori dicono che la liberta’ della donna non e’ negoziabile”.