Caltanissetta, Francesca Perriera salvò un automobilista sulla A19: il ringraziamento pubblico al Teatro Margherita

CALTANISSETTA. Un ringraziamento pubblico, davanti a un autorevole parterre istituzionale, per un gesto che alcuni mesi fa contribuì a salvare una vita. Francesca Perriera, studentessa nissena di Infermieristica, è stata protagonista di uno dei momenti più significativi della tavola rotonda “La sicurezza stradale e i giovani”, ospitata al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta.

Francesca, mentre percorreva l’autostrada A19, si trovò davanti a un’automobile ferma all’interno della galleria Fortolese. Alla guida c’era un uomo di 59 anni colto da un grave malore. La studentessa comprese immediatamente la gravità della situazione e intervenne, mettendo in pratica le conoscenze acquisite durante il proprio percorso di formazione e iniziando le manovre di rianimazione. Poco dopo intervenne anche un infermiere in transito e i soccorsi proseguirono fino all’arrivo del 118.

A distanza di qualche mese, quel gesto è diventato un esempio da proporre proprio nel corso di una giornata dedicata alla sicurezza stradale e, soprattutto, alle giovani generazioni.

A Francesca è stato consegnato un mazzo di fiori. Nessuna targa o pergamena, ma un gesto semplice, spontaneo e proprio per questo di grande valenza simbolica. Un modo per dirle pubblicamente grazie e riconoscere non soltanto la preparazione dimostrata in quei concitati momenti, ma anche il coraggio, il buonsenso e quella solidarietà spontanea che può fare la differenza quando qualcuno si trova in difficoltà.

Un gesto semplice per ricordarne uno immensamente più grande.



A rendere ancora più significativo quel momento è stata la cornice nella quale il riconoscimento è avvenuto, alla presenza di una qualificata rappresentanza delle istituzioni e delle forze dello Stato. Tra le autorità presenti il Prefetto di Caltanissetta Licia Donatella Messina, la presidente della Corte d’Appello Domenica Motta, il Questore Marco Giambra, il comandante provinciale dei Carabinieri Alessandro Mucci, il capo del Centro Operativo DIA Stefano Gesuelli e il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza Piergiorgio Vanni.



A fare gli onori di casa per l’amministrazione comunale sono stati il vicesindaco Giovanna Candura e l’assessore agli Eventi Salvatore Petrantoni.

La tavola rotonda, moderata da Salvo La Rosa, ha visto tra i protagonisti il presidente dell’Automobile Club Caltanissetta Carlo Alessi, l’ex pilota di Formula 1 Emanuele Pirro, Alfredo Scala, direttore generale di ACI Vallelunga S.p.A., e Giulia Viacava.

L’incontro ha confermato ancora una volta la particolare sensibilità del presidente Carlo Alessi verso il tema della sicurezza stradale. Un impegno che appartiene al DNA dell’Automobile Club d’Italia e che nelle attività dell’ACI di Caltanissetta è stato negli anni interpretato come un valore aggiunto, soprattutto attraverso la prevenzione, la formazione e il rapporto con le giovani generazioni.

Un’azione che non si limita al semplice richiamo alle norme del Codice della strada, ma che assume anche una forte funzione pedagogica. Parlare di sicurezza significa infatti costruire una cultura della responsabilità, facendo comprendere soprattutto ai ragazzi che ogni comportamento assunto sulla strada può avere conseguenze per sé e per gli altri.

In questa cornice assume particolare significato anche la presenza di Emanuele Pirro, protagonista per tanti anni dell’automobilismo internazionale e da tempo impegnato al fianco dell’ACI nelle iniziative dedicate alla sicurezza stradale. L’esperienza maturata ai massimi livelli delle competizioni automobilistiche diventa così uno strumento per parlare ai giovani di preparazione, attenzione, rispetto delle regole e consapevolezza dei rischi.

Ed è proprio all’interno di una giornata costruita intorno a questi valori che il riconoscimento a Francesca Perriera acquista un significato ancora più forte.



La sua vicenda dimostra come formazione, lucidità e senso civico possano trasformarsi, nel momento dell’emergenza, in qualcosa di concreto. Quel giorno sulla A19 Francesca non si voltò dall’altra parte: si fermò e mise quanto aveva imparato al servizio di una persona che aveva bisogno di aiuto.

Oggi è arrivato un altro grazie. E quel mazzo di fiori, nella sua semplicità, consegnato davanti ai rappresentanti delle istituzioni e delle forze dello Stato, ha finito per raccontare perfettamente il senso della giornata.

Perché la sicurezza non è soltanto una regola da rispettare. È anche attenzione verso gli altri, responsabilità, preparazione e solidarietà. Francesca lo ha dimostrato sulla strada, contribuendo a salvare una vita. Caltanissetta ha voluto riconoscerlo pubblicamente, trasformando il suo gesto in un esempio da consegnare soprattutto alle nuove generazioni.