Tanta partecipazione alla “Granfondo delle due Rocche 2026”. Premiati I primi 3 assoluti.

MUSSOMELI – Da alcuni mesi, per gli appassionati di ciclismo, l’annuncio della Granfondo delle Due Rocche era diventato un piacevole ritornello. L’atteso appuntamento, organizzato dagli Amici della Mountain Bike, si è svolto domenica 20 settembre 2026 e ha interessato i territori di Mussomeli, Acquaviva Platani e Sutera. L’evento sportivo ha coinvolto numerosi appassionati, impegnati lungo un tracciato caratterizzato da salite e discese e immerso negli suggestivi scenari naturali dei tre comuni. I partecipanti hanno affrontato la prova tenendo sotto controllo anche un meteo particolarmente capriccioso. Alla riuscita della manifestazione hanno contribuito, ciascuno per la propria parte, istituzioni, associazioni e volontari, il cui impegno, spirito di condivisione e collaborazione hanno garantito il regolare svolgimento della gara. La Granfondo delle Due Rocche, disputata lungo i sentieri della Via Francigena, si è confermata non soltanto una competizione sportiva e un’occasione di benessere fisico, ma anche un modo per conoscere e valorizzare i territori attraversati. In definitiva, un appuntamento capace di unire sport, natura e storia locale. I primi 3 assoluti alla GF delle due rocche 2026 sono Manuel Oddo (Monrealbike racing team);

Leonardo Cusumano (Bike Service); Santo Appresti (Bike Service). I tra ciclisti sono stati premiati nella Piazza Umberto 1° dal sindaco di Mussomeli Gianluca Nigrelli.