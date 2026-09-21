San Cataldo, il caso delle due sorelline entra in una nuova fase: indagine per sequestro di persona

SAN CATALDO – Non è ancora chiusa, sul piano investigativo, la vicenda della scomparsa di Benedetta e Domitilla, 12 e 8 anni, ritrovate sabato pomeriggio all’interno di un negozio di abbigliamento di San Cataldo dopo ore di ricerche.

L’attenzione degli investigatori è adesso concentrata soprattutto sulla ricostruzione di quanto sarebbe accaduto nell’arco di tempo compreso tra la scomparsa delle due sorelle e il momento in cui sono state individuate all’interno dell’attività commerciale.

La vicenda ha infatti assunto un nuovo rilievo giudiziario: la Procura di Caltanissetta ha aperto un fascicolo a carico di ignoti ipotizzando il reato di sequestro di persona. Si tratta, allo stato attuale, dell’ipotesi sulla quale gli inquirenti stanno lavorando mentre continuano gli accertamenti necessari a chiarire tutti i passaggi ancora da ricostruire.

Il negozio nel quale Benedetta e Domitilla sono state ritrovate è stato sottoposto a sequestro. Un provvedimento finalizzato a consentire lo svolgimento degli approfondimenti investigativi e degli accertamenti tecnico-scientifici ritenuti necessari.

Parallelamente si è aperto anche il fronte riguardante la tutela dei minori. Benedetta e Domitilla, insieme agli altri quattro fratelli, sono stati collocati in comunità con procedura d’urgenza. Il provvedimento di allontanamento è stato disposto dalla Procura per i minorenni di Caltanissetta ed eseguito dai carabinieri.

Il procuratore per i minorenni Rocco Cosentino ha spiegato che, una volta esaminata la documentazione acquisita, saranno effettuate le valutazioni del caso e formulate le eventuali richieste al Tribunale.

Il quadro resta dunque in evoluzione. Dopo il sollievo seguito al ritrovamento delle due bambine, che aveva messo fine alle ore di apprensione vissute dalla famiglia e dall’intera comunità sancataldese, il lavoro degli investigatori è ora rivolto a stabilire con precisione cosa sia realmente accaduto durante quelle ore e in quali circostanze le due sorelline siano finite all’interno del negozio.

Saranno gli accertamenti coordinati dalla Procura di Caltanissetta a dover fornire risposte e a verificare l’eventuale sussistenza di responsabilità. L’apertura del fascicolo per sequestro di persona rappresenta, in questa fase, il quadro giuridico all’interno del quale proseguiranno gli approfondimenti investigativi.