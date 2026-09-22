Testimoni di Geova, svolta dopo 80 anni: tolto divieto su trasfusioni di sangue: si lascia ai fedeli la scelta su globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine

Una delle regole più conosciute e discusse dei Testimoni di Geova è stata regolamentata diversamente. E’ quella riguardante la possibilità ricevere o donare trasfusioni di globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine. Resta proibito invece ricevere sangue intero proveniente da un’altra persona. La novità è stata comunicata attraverso il “2026 Governing Body Update #6”, il sesto aggiornamento dell’anno del Corpo direttivo.

Come riporta TgCom24, l’annuncio amplia una precedente apertura arrivata nel marzo 2026. In quell’occasione, era stata ammessa l’autotrasfusione, consentendo a un paziente di utilizzare in un intervento il proprio sangue prelevato in precedenza. Adesso il Corpo direttivo ha esteso le possibilità: “Questo principio si applica anche ai quattro maggiori componenti del sangue”. Si tratta di un cambiamento epocale in quanto, queste quattro componenti di sangue rappresentano la quasi totalità delle trasfusioni praticate oggi.

Il divieto delle trasfusioni di sangue da parte dei Testimoni di Geova risale agli anni della Seconda guerra mondiale. Per decenni la questione ha avuto conseguenze anche sul piano medico e familiare, soprattutto nei casi in cui una trasfusione veniva considerata necessaria per salvare la vita di un paziente. (TgCom24)