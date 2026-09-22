Marianopoli. Sarà svolto il servizio di scuolabus per gli alunni che frequentano la Scuola dell’Infanzia

MARIANOPOLI. Il sindaco Salvatore Noto ha comunicato che, per il corrente anno scolastico 2026/2027, sarà svolto il servizio di scuolabus per gli alunni che frequentano la Scuola dell’Infanzia. Detto servizio, potrà essere esteso, su istanza di uno dei genitori interessati, agli alunni che frequentano la scuola dell’obbligo relativamente ai seguenti casi:
a) alunni portatori di handicap, da documentarsi con idonea certificazione;
b) alunni affetti temporaneamente da infermità che pregiudicano l’azione motoria, da documentarsi con idonea certificazione medica;
c) alunni residenti o dimoranti nelle contrade esterne del centro urbano;
d) alunni della scuola dell’obbligo che risiedono in località distanti dal centro abitato oltre Km. 1,5 che non siano serviti da mezzi pubblici di linea;
Le istanze dovranno pervenire entro il giorno 28 Settembre 2026, utilizzando il modello che potrà essere ritirato presso l’Ufficio Servizi Scolastici di questo Comune nelle ore d’ufficio.