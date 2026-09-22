Ponte Stretto. Salvini: “data Cipess ancora no ma resta obiettivo 2026 per l’avvio dei cantieri”

La data del Cipess che dovrebbe approvare una nuova delibera sul Ponte dello Stretto di Messina dopo il primo stop della Corte dei conti ancora non è stata fissata, ma resta l’obiettivo dell’avvio dei cantieri nel 2026.

Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, in visita allo stand delle Fs a Innotrans, la fiera mondiale del trasporto ferroviario, rispondendo a una domanda sul Ponte, aggiungendo che il progetto “è in fase molto avanzata”. “Noi stiamo facendo tutto quello che la Corte dei Conti l’anno scorso ci ha chiesto di fare in più – ha aggiunto -, per me l’obiettivo è sempre 2026”.