La Confraternita di San Cataldo, Vescovo in San Cataldo, presente al XXVII Cammino nazionale delle Confraternite a L’Aquila

SAN CATALDO. Anche la Confraternita di San Cataldo, Vescovo, è stata rappresentata al XXVII Cammino nazionale di fraternità delle Confraternite d’Italia, svoltosi in Abruzzo a L’Aquila il 19 e 20 settembre scorsi. L’importante appuntamento ecclesiale ha riunito migliaia di confrati e consorelle provenienti da diverse regioni italiane, in due giornate dedicate alla preghiera, all’incontro e alla testimonianza della fede. La manifestazione si è svolta nell’anno in cui L’Aquila è Capitale italiana della Cultura e in occasione del 25° anniversario dell’erezione della Confederazione delle confraternite delle diocesi d’Italia.

Il programma di sabato 19 settembre ha previsto un convegno dedicato al cammino sinodale delle confraternite e una processione penitenziale attraverso le vie del centro storico. Domenica 20 settembre, nello Stadio Tommaso Fattori, l’Arcivescovo dell’Aquila, ha presieduto la Celebrazione Eucaristica, concelebrata da Mons. Arturo Aiello, Vescovo di Avellino e Assistente ecclesiastico nazionale della Confederazione. Successivamente, il Cammino di fraternità ha attraversato le vie della città, offrendo una significativa testimonianza pubblica di fede.

La rappresentanza della Confraternita di San Cataldo è stata un’occasione per condividere un’esperienza di fraternità con le altre realtà confraternali italiane e per rinnovare la consapevolezza di appartenere a una storia che continua a vivere nelle comunità. Per la Confraternita di San Cataldo, attualmente impegnata in un percorso di rinnovamento, la partecipazione al Cammino nazionale rappresenta un ulteriore tassello nel processo di rilancio della vita confraternale. Un’esperienza che si inserisce nel cammino intrapreso per riscoprire la propria identità, rafforzare i legami di fraternità e ravvivare il senso di appartenenza ecclesiale, nella consapevolezza che il futuro della Confraternita si costruisce attraverso la comunione, la formazione e il servizio.