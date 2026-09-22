Caltanissetta, dalla Regione in arrivo un finanziamento di 85 mila euro per la svolta digitale e le premialità fiscali

Con la firma ufficiale del decreto da parte dell’Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, Elisa Ingala, il Comune di Caltanissetta ha ottenuto ufficialmente l’ammissione al finanziamento straordinario per l’efficientamento della riscossione, incassando un contributo preciso di 85.845,22 euro.Questo importante stanziamento è il risultato diretto della modifica al Regolamento Generale delle Entrate, una riforma fortemente voluta, indirizzata e coordinata dall’Assessore comunale con delega ai Tributi, Calogero Adornetto, e approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale lo scorso 18 giugno con la Delibera n. 43.Il finanziamento, erogato a valere sui fondi della Legge di Stabilità Regionale n. 1/2026, premia la scelta del Comune di Caltanissetta di introdurre nel proprio ordinamento forti misure premiali per i contribuenti e strumenti di modernizzazione. La riforma voluta dall’Assessore Adornetto prevede infatti piani di rateizzazione agevolati e strutturati (fino a un massimo di 72 rate mensili per gli importi più elevati) sia per i cittadini “virtuosi” senza morosità pregresse nel triennio, sia per chi sceglierà di eleggere il proprio domicilio digitale tramite PEC per la ricezione degli atti, azzerando i costi di notifica per l’Ente e per i cittadini.”Questo finanziamento dimostra la concretezza della nostra azione amministrativa – dichiara l’Assessore comunale ai Tributi, Calogero Adornetto -. La direttiva portata avanti nei mesi scorsi mette al centro l’equilibrio e la giustizia fiscale: non abbiamo appesantito le tasche dei cittadini ma abbiamo scelto di premiare chi rispetta le regole e di investire con decisione sulla digitalizzazione dei servizi. Portiamo, inoltre, nelle casse comunali risorse fresche per oltre 85 mila euro che sosterranno il bilancio dell’Ente, fondi che per legge costituiscono un intervento di sostegno non soggetto ad alcun vincolo di rendicontazione successiva.”Il raggiungimento di questo obiettivo economico e strategico è stato possibile grazie alla perfetta sinergia tra l’impulso politico dell’Assessorato e il lavoro tecnico della Direzione IV Servizi Finanziari, guidata dal Dirigente Claudio Bennardo, che ha permesso di istruire e trasmettere l’attestazione alla Regione entro le scadenze tassative.“Con questo provvedimento, Caltanissetta consolida un modello di fiscalità moderna, digitale e vicina ai cittadini, capace di generare valore concreto e risorse preziose per tutto il territorio comunale – ha concluso l’assessore -. Gli uffici dell’Assessorato sono già proiettati al futuro: si sta infatti attivamente lavorando per creare ulteriori forme di premialità a beneficio dei cittadini e per intercettare e candidare l’Ente a nuove linee di finanziamento extra-comunali”.