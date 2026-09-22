Carburanti: assemblea armatori Sicilia, ipotesi blocco Stretto

Prima gli autotrasportatori. Adesso la pesca professionale siciliana che rischia di fermarsi sotto il peso del caro carburante. Mentre gli autotrasportatori siciliani hanno ottenuto la convocazione dell’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilita’ Alessandro Arico’ per domani, la Federazione armatori siciliani alza il livello dell’allarme per un altro settore strategico dell’economia dell’Isola: la pesca marittima professionale. Senza gasolio le barche non possono lavorare.
Sempre domani e’ stata fissata una assemblea straordinaria degli armatori e degli operatori della pesca professionale. In assenza di risposte concrete, “saranno gli armatori a decidere la linea da seguire”. Secondo le segnalazioni raccolte dalla Federazione, diversi operatori starebbero gia’ scegliendo di lasciare volontariamente le unita’ agli ormeggi, dando vita a quello che viene definito dalla stessa organizzazione uno “sciopero bianco” della pesca siciliana.
Una situazione di difficolta’ che trova riscontro anche nelle notizie provenienti dalle marinerie dell’Isola, dove gli armatori denunciano costi del carburante divenuti difficilmente sostenibili. Durante l’assemblea saranno discusse le eventuali iniziative di mobilitazione. Tra le ipotesi la prosecuzione del fermo volontario delle unita’, manifestazioni della categoria e altre iniziative pubbliche di protesta.
Tra le questioni anche quella del cambio di bandiera, quale segnale della “crescente insofferenza di una parte della categoria rispetto alle condizioni economiche e normative nelle quali opera la flotta italiana”. Prospettata una manifestazione nell’area dello Stretto di Messina