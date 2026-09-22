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Caltanissetta. Tre arresti della Polizia, di cui due nel Capoluogo e uno nel Nisseno

Redazione 1

Caltanissetta. Tre arresti della Polizia, di cui due nel Capoluogo e uno nel Nisseno

Mar, 22/09/2026 - 14:57

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La Polizia di Stato ha tratto in arresto tre persone in esecuzione di provvedimenti emessi dell’autorità giudiziaria. Nel capoluogo, la Squadra Mobile ha eseguito i provvedimenti nei confronti di un quarantenne, condannato alla pena di sei mesi in regime di detenzione domiciliare per minacce gravi e di un trentaseienne, condannato alla pena di un anno per reati concernenti la violazione della normativa sugli stupefacenti, quest’ultimo è stato condotto in carcere.

A Gela, il Commissariato di P.S. ha eseguito il provvedimento nei confronti di una cinquantenne, condannata alla pena di tre mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare per violazione di sigilli.

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