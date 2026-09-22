Travolge con lo scooter un 17enne durante una corsa clandestina nel Messinese, arrestato 19enne

Una corsa clandestina tra scooter, poi l’impatto con un ragazzo che si trovava a bordo della strada. I carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) hanno arrestato a Terme Vigliatore un 19enne accusato di aver organizzato e partecipato a corse clandestine. Per il giovane, sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita, sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Le indagini hanno preso il via dall’incidente avvenuto nella notte tra l’8 e il 9 settembre sul lungomare Marchesana quando un ragazzo di 17 anni è stato investito da uno scooter. Il giovane è tuttora ricoverato al Policlinico di Messina in prognosi riservata. Rilievi tecnici, immagini dei sistemi di video sorveglianza e l’analisi dei social netowork, ha permesso agli investigatori di appurare che l’incidente si era verificato durante una gara clandestina fra ciclomotori alla quale avrebbe partecipato anche il 19enne arrestato. Quest’ultimo inoltre avrebbe tentato di inquinare la scena spostando il veicolo dopo l’incidente. Nell’ambito della stessa indagini, i carabinieri hanno eseguito anche un decreto di perquisizione domiciliare nei confronti di altre 4 persone. (Adnkronos)