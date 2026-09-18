Roma Capitale, Rocca: “Da Pd ci fu grande tradimento su riforma”

(Adnkronos) – "Il tema su cui mi sono dispiaciuto, anche per Gualtieri, perché ero a quel tavolo, è stato il suo silenzio davanti al tradimento che il Pd ha fatto su Roma per la riforma di Roma Capitale: quello è stato un grande tradimento". Lo afferma il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervistato dal direttore di Adnkronos Davide Desario a 'Il Giusto sentiero 2026', la due giorni di dibattiti organizzata a Nemi dalla Federazione provinciale di Roma di Fdi, riferendosi al sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "L'accordo era fatto e il testo c'era" continua. Poi cosa è successo?"Il referendum" sulla giustizia "e hanno fatto saltare il tavolo". Secondo Rocca "Roma è stata sacrificata sull'altare del referendum sulla giustizia e della retorica che quel referendum ha portato con sé sul fatto che la 'Costituzione non si tocca'". Riguardo al record di longevità nella storia repubblicana raggiunto dal governo Meloni, Rocca spiega che nella situazione internazionale "avere un governo stabile, interlocutori che nel tempo portano la visione e il dialogo, è essenziale: poter costruire e programmare". Aggiungendo poi che un esecutivo duraturo consente di "poter garantire stabilità e coerenza nelle decisioni nel tempo". In ambito internazionale, il governo Meloni ha avuto "una postura che ha garantito all'Italia dialogo, ascolto e rispetto da parte dei nostri interlocutori e quando questo rispetto qualcuno ha provato a mancarlo" la premier "ha dimostrato che sappiamo farci sentire, anche quando si tratta di alleati", ha concluso Rocca. Parlando dell'esenzione del bollo auto, Rocca definisce il "provvedimento molto chiaro e "c'è scritto che ci sarà un decreto di riparto dal ministero dell'Economia e le Regioni non soffriranno alcun taglio". Secondo Rocca c'è "chi crea allarmismo" ma da parte del governo "c'è un impegno e una norma e a ciò mi attengo". La misura per l'abolizione del bollo auto "è arrivata inaspettata" ed "è stata data una risposta che si attendeva da anni". Rocca ha ricordato che da parte del governo c'è l'impegno affinché, con l'abolizione del bollo auto, non ci siano tagli per le Regioni e "trovatemi una cosa su cui Meloni ha messo la faccia e poi ha fatto marcia indietro". Rispondendo a una domanda sulla Lazio, Rocca afferma che "il problema non è la proprietà ma la postura". "Il problema non sono i risultati calcistici, ma la postura istituzionale di un senatore e di un presidente di una società quotata in borsa – continua – Non è un tema di risultati". Secondo Rocca "se vuoi fare il presidente di una società di calcio devi sapere misurarti anche con la componente irrazionale del tifo e saper misurare le tue parole per non incendiare, per non essere il primo degli incendiari". "Sullo stadio della Roma e sullo stadio della Lazio ho sempre remato a favore e ho sempre accompagnato la velocità di questi procedimenti. Sia la Roma che la Lazio devono avere dei luoghi importanti su cui giocare", dice ancora, sottolineando il suo impegno per entrambe le strutture. "Quando siamo arrivati c'erano poco meno di 53mila dipendenti del servizio sanitario. Oggi oltre a 3mila persone stabilizzate nel servizio sanitario, sono 58mila i dipendenti: abbiamo 5mila tra medici e infermieri in più nel nostro servizio sanitario e il mio obiettivo è arrivare a circa 10mila per fine 2027", afferma Rocca sulla sanità nel Lazio e i numeri dei dipendenti. "In un anno la Regione Lazio ha prodotto 38mila interventi chirurgici in più rispetto all'anno precedente", continua Rocca sottolineando che "abbiamo abbattuto e azzerato le liste di attesa chirurgiche oncologiche". Infine Rocca esprime "la mia piena vicinanza alla professoressa aggredita questa mattina all’Istituto Giovanni Verga di Roma, alla quale rivolgo l’augurio di una pronta ripresa. Quanto accaduto è un episodio grave e doloroso. Il gesto compiuto da un ragazzo così giovane ci lascia attoniti e deve interrogarci profondamente, come istituzioni e come comunità, sul disagio che possono attraversare i nostri ragazzi e sulla necessità di non lasciarli soli. La mia vicinanza va anche agli studenti, alle famiglie, ai docenti e a tutto il personale dell’istituto, profondamente scossi da quanto avvenuto. Ringrazio i carabinieri e gli operatori sanitari intervenuti tempestivamente".

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