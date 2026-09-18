Prof accoltellata a Roma è insegnante di storia e materie umanistiche

(Adnkronos) – E' Isabella Marsilio, 66 anni, la professoressa ferita questa mattina con un coltello da un alunno di 13 anni nella scuola 'Giovanni Verga' di Centocelle, a Roma. E' quanto apprende l'Adnkronos. Insegnante di storia e materie umanistiche, prossima alla pensione, viene descritta dai suoi studenti come "severa" e legata ai suoi ragazzi. Prima di colpire la docente il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante e, successivamente, l'avrebbe ferita con il coltello. La vittima, in stato di choc, è stata portata in ambulanza all'ospedale Vannini in codice giallo. Il 13enne è stato portato in una caserma dei carabinieri, accompagnato dai genitori. Secondo quanto emerso dalle indagini, lo studente avrebbe ripreso il gesto durante una videochiamata. Il telefono cellulare è stato sequestrato dai carabinieri.

Il 13enne che ha accoltellato la professoressa “aveva un debito e per questo la odiava”. Lo hanno detto all’Adnkronos alcuni compagni di scuola del ragazzo, all’uscita dalle lezioni. Stando alle prime informazioni, sembrerebbe che il risentimento del ragazzo andasse avanti da tempo, tanto che, dicono i suoi compagni di scuola, “ne aveva anche parlato con alcuni di noi”. Il 13enne avrebbe manifestato ad alcuni compagni l’intenzione di colpire la docente, “ma non è stato preso sul serio”. Il ragazzo, spiegano alcuni compagni di scuola, “voleva riprendere l’aggressione con il telefonino per poi pubblicare il video su Telegram ma non è riuscito a fare la diretta”. A quanto si apprende, sembrerebbe che il 13enne volesse emulare il gesto compiuto qualche mese fa da un altro ragazzo. “Era entrato per ultimo in classe, è andato in bagno, si è cambiato ed è tornato con un casco in testa sul quale era stato applicato un telefono. Si è avvicinato alla prof, le ha spruzzato lo spray al peperoncino, poi l’ha accoltellata ad un fianco e l’ha colpita con due pugni”. Questo il racconto di uno studente su quanto avvenuto questa mattina. “Era prima dell’inizio della lezione – ricorda lo studente – ed erano tutti quanti in classe; lui è entrato per ultimo, poi è andato in bagno. E’ tornato indossando un casco con su qualcosa come uno stand per telefono. Quindi ha puntato lo spray al peperoncino in faccia alla prof, ha spruzzato un getto. Dopodiché ha estratto un coltello e gliel'ha piantato su un fianco. Poi le ha dato due pugni”. A quel punto una delle alunne che erano in classe “è uscita a chiedere aiuto, ha urlato”. Un altro compagno “ha raggiunto il 13enne e lo ha trattenuto per non fargli dare altre coltellate, lo ha fermato”.

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