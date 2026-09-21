Caltanissetta. Bando di disponibilità per 5 assistenti sociali per la Croce Rossa Italiana – scadenza al 30 settembre

CALTANISSETTA. La Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ha indetto un bando di disponibilità per cinque assistenti sociali da impiegare per progetti sul territorio dell’ambito di competenza del Comitato di Caltanissetta. Il bando di disponibilità è stato pubblicato sul sito internet del comitato di Caltanissetta www.cri.caltanissetta.it , sezione Bandi, Gare e Contratti (ndr in basso alla pagina web), ed accetta disponibilità fino al 30 settembre 2026.

Tale opportunità – dice Santina Sonia Bognanni Presidente del Comitato della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta – scaturisce dalle esigenze progettuali messe in atto dall’ufficio progettazione della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta in particolare sul territorio del Distretto Socio Sanitario di Caltanissetta in un’ottica di mantenimento ed incremento dei servizi di prossimità in ambito sociale, in particolare per il Pronto Intervento Sociale.

La Croce Rossa Italiana di Caltanissetta è in continua espansione nell’ambito delle attività di Inclusione Sociale a favore dei più deboli, e grazie alla centrale unica di risposta nazionale 1520 anche il servizio di inclusione sociale è attivo 24 ore su 24 e fra quale tempo, anche con l’ausilio di assistenti sociali sul territorio nonché dell’unità mobile di assistenza ai fragili, vorrà essere sempre più incisiva dando risposte immediate ai bisogni dei cittadini più bisognosi, in particolare coloro i quali appartengono alle categorie fragili, in sinergia con le pubbliche amministrazioni e con gli enti del terzo settore che collaborano quotidianamente con la nostra realtà.