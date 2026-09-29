Per il 71% degli italiani la fiducia nel concessionario è fondamentale

(Adnkronos) – Per il 71% degli italiani la fiducia nella concessionaria è fondamentale durante l’acquisto di un’auto. È il dato principale dell’instant survey “Cosa si aspetta il consumatore dal processo di acquisto”,

realizzata da Areté, società di consulenza per il settore automotive. La chiarezza è l’aspetto più richiesto: il 64% degli intervistati vuole informazioni comprensibili e condizioni economiche trasparenti, mentre il 41% attribuisce particolare importanza alla trasparenza delle condizioni di acquisto e finanziamento. Quasi sette consumatori su dieci dichiarano che potrebbero rinunciare all’acquisto se prezzi, condizioni e finanziamento non fossero sufficientemente chiari. La ricerca conferma il ruolo del digitale nella fase iniziale della scelta: il 42% utilizza i siti delle case automobilistiche come principale fonte di informazione, mentre il 19% si affida al passaparola e un altro 19% consulta riviste e portali specializzati. Il confronto diretto resta però centrale: il 90% degli intervistati visita più di una concessionaria prima di decidere e il 35% ne confronta almeno tre.

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