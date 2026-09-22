Nissa, presentato il nuovo mister Ivan Moschella: “Darò tutto me stesso”

Si è svolta la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore della Nissa, Ivan Moschella, alla presenza del direttore sportivo Lorenzo Giovannone. Il nuovo tecnico è stato chiamato a guidare la squadra dopo la decisione della società di sollevare dall’incarico l’allenatore Francesco Di Gaetano, il suo vice Vincenzo Porretto e il preparatore atletico Omar Baeli, all’indomani della sconfitta di domenica ad Avola.

Prima di presentare il nuovo tecnico, il direttore sportivo Lorenzo Giovannone ha voluto rivolgere un ringraziamento ai componenti dello staff uscente.

«Prima di ogni cosa – ha dichiarato Giovannone – voglio ringraziare mister Francesco Di Gaetano, il suo vice Vincenzo Porretto e il preparatore atletico Omar Baeli per il lavoro svolto. È un provvedimento che abbiamo dovuto prendere con grande dispiacere, ma purtroppo i risultati non sono stati soddisfacenti. A mister Di Gaetano e ai suoi collaboratori auguriamo il meglio per il futuro».

Subito dopo è stato il momento di Ivan Moschella, che ha accolto con grande entusiasmo la chiamata della società.

«Ho accolto con piacere la chiamata del direttore sportivo Giovannone – ha detto il nuovo allenatore della Nissa – e sono pronto e determinato a iniziare nel migliore dei modi questa nuova avventura. Darò tutto me stesso per questa piazza importante, che merita grandi soddisfazioni. Conosco e apprezzo molto il calore della tifoseria e so quanto sia importante il suo sostegno».

Moschella ha poi parlato della squadra e di alcuni giocatori che ha già avuto modo di allenare in passato.

«Conosco alcuni giocatori per averli allenati in passato, come Luca Bruno, Salvatore Maltese e Francesco De Felice. È una squadra importante, che può dare tante soddisfazioni. Lavoreremo tanto: ciò che conta è avere grande partecipazione da parte di tutti durante gli allenamenti. Faremo di tutto per non deludere la società e i tifosi».

Il direttore sportivo Lorenzo Giovannone ha quindi spiegato le motivazioni che hanno portato alla scelta di Moschella.

«Conosco mister Moschella da un paio di anni e ne apprezzo le qualità tecniche e umane. Ritengo che sia il profilo giusto per il nostro progetto e per il modo in cui è stata costruita la squadra, una rosa pensata per poter giocare anche con la difesa a tre».

Infine, un appello del direttore sportivo ai tifosi della Nissa: «Chiedo ai nostri tifosi di starci vicino. Dobbiamo lavorare tutti insieme per uscire da questo momento difficile. Sono sicuro che, con il lavoro e con l’impegno di tutti, ce la faremo».

La Nissa riparte dunque con una nuova guida tecnica, con l’obiettivo di ritrovare entusiasmo, compattezza e risultati attraverso il lavoro quotidiano e la massima collaborazione tra società, squadra, staff tecnico e tifoseria.