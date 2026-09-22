Caltanissetta. Parco Dubini, il Comitato: «Il lavoro per la riapertura non si è mai fermato»

CALTANISSETTA – Il percorso verso la riapertura del Parco Dubini prosegue. A fare il punto della situazione è il Comitato per il Parco Dubini, che torna a informare la cittadinanza dopo alcuni mesi e ribadisce come l’attività di tutela e monitoraggio sul futuro dell’area non si sia mai interrotta.

Nonostante la pausa estiva e la percezione di un rallentamento dell’iter, il Comitato sottolinea di avere continuato a lavorare con costanza affinché il Parco possa tornare nella disponibilità della comunità nissena.

«L’attività di tutela e monitoraggio sul futuro dell’area non si è mai fermata», evidenzia il Comitato, che considera la riapertura del Parco un obiettivo importante per restituire alla città un bene pubblico dal rilevante valore ambientale e sociale.



Parallelamente sono andate avanti anche le procedure di competenza dell’ASP e del Comune di Caltanissetta. Tempi più lenti rispetto alle aspettative, ma nelle ultime settimane sarebbero stati compiuti ulteriori passaggi tecnici e amministrativi necessari in vista della riapertura.

In particolare, sono stati portati avanti interventi preliminari di pulizia dell’area, verifiche sotto il profilo della sicurezza e le attività istruttorie ritenute indispensabili per consentire una futura restituzione del Parco alla cittadinanza in condizioni adeguate.



A distanza di alcuni mesi dagli ultimi aggiornamenti, il Comitato ha quindi ritenuto opportuno tornare a informare i cittadini sullo stato del percorso, confermando la volontà di continuare a seguirne attentamente ogni fase.

«Il Parco Dubini è un bene comune» è il messaggio ribadito dal Comitato, che conferma come la sua riapertura rimanga l’obiettivo centrale dell’attività portata avanti in questi mesi.

L’attenzione resta dunque concentrata sui prossimi passaggi e sui tempi necessari per arrivare alla riapertura effettiva di uno spazio verde che rappresenta da tempo un punto di riferimento per Caltanissetta e che la comunità attende di poter tornare a vivere.