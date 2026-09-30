La seconda edizione del Giro Automobilistico d’Italia arriva in Sardegna

(Adnkronos) – Ventitré supercar di lusso, quattro giorni di viaggio e la partecipazione di Emanuele Filiberto di Savoia. Questi sono i punti di forza del Giro Automobilistico d’Italia che torna, dopo il successo dell’anno scorso, per la sua seconda edizione e sceglie la Sardegna per un itinerario che unisce la passione per le auto alla scoperta dei paesaggi e delle eccellenze locali. Quest’anno l’organizzazione della Giro è curata da SG Company, tra i principali player italiani nel settore dell’Entertainment & Communication, e si svolgerà in concomitanza con il Rendez-Vous Fast Car, evento non competitivo realizzato da Equipe Grand Prix srl, società che organizza la Rievocazione Storica della celebre Coppa Milano Sanremo ed è particolarmente attiva nella gestione di eventi e manifestazioni legate al mondo automotive, sia storico che moderno. La manifestazione prenderà il via giovedì 1° ottobre con l’imbarco degli equipaggi al porto di Genova e conseguente cena di Gala sulla nave. Dopo l’arrivo a Porto Torres, venerdì 2 ottobre le vetture raggiungeranno la tenuta Sella & Mosca, per poi proseguire lungo il percorso tra Alghero e Bosa, percorrendo la famosa strada denominata “ Scala Piccarda” caratterizzata da curve tecniche e pendenze impegnative. La giornata si concluderà nel nord-est dell’isola arrivando presso il Golfo di Marinella. Sabato 3 ottobre il programma prevede invece una Kart Experience alla Pista dei Campioni di Arzachena e un itinerario di guida in Gallura, attraverso località legate anche alla storia del Rally di Sardegna, con arrivo a Porto Rotondo. Domenica 4 ottobre il viaggio proseguirà verso Aggius e la Valle della Luna, con una tappa alla Cantina Mario Bagella, prima dell’imbarco serale sempre a Porto Torres. Il rientro a Genova è previsto per la mattina di lunedì 5 ottobre. La presenza di Emanuele Filiberto di Savoia, per il secondo anno consecutivo, accompagnerà un’edizione che riunisce automobilismo, ospitalità ed esperienze sul territorio. Il Giro Automobilistico d’Italia nasce come evento itinerante per proprietari, collezionisti e appassionati di vetture di prestigio: ogni tappa offre l’occasione di condividere la passione per le quattro ruote e conoscere i luoghi attraversati.

Davide Verdesca, CEO di SG Company ha dichiarato “ Dopo il debutto dello scorso anno, questa seconda edizione del Giro Automobilistico d’Italia dimostra come la nostra visione strategica stia già diventando realtà. Scegliere la Sardegna significa alzare l'asticella del format, abbiamo infatti disegnato un itinerario unico che unisce la maestosità delle supercar a esperienze esclusive sul territorio. Anche la rinnovata fiducia di Emanuele Filiberto di Savoia confermano che siamo sulla strada giusta per definire nuovi benchmark nel settore dell'Entertainment & Communication applicato all'automotive di lusso."



Gianpaolo Sacchini Co-Founder di Equipe Grand Prix srl ha dichiarato: “Quest’anno abbiamo il piacere e l’onore di abbinare il nostro format dedicato principalmente alle supercar moderne (Rendez-Vous Fast Car) ad un evento prestigioso e storico come il Giro Automobilistico d’Italia. Questa sinergia ci ha altresì permesso di realizzare un nostro grande desiderio, ovvero quello di portare finalmente i nostri clienti ad effettuare un tour esclusivo sulle meravigliose strade della Sardegna che, sicuramente, saranno in grado di far rivere le intense emozioni che molti di loro provano durante la Rievocazione Storica della Coppa Milano Sanremo”.

Il Giro Automobilistico d’Italia non si ferma e guarda già al futuro, per il prossimo giugno 2027 è infatti in programma un’altra importante tappa che percorrerà anche l'iconico Passo dello Stelvio. Le leggendarie curve e i 48 tornanti del valico automobilistico più alto d'Italia, perfette per una nuova ed esclusiva esperienza di guida d'alta quota.

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