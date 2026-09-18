Hyundai Inster, ora il city-Suv è anche Van

(Adnkronos) – La gamma della compatta elettrica Hyundai Inster cresce e da oggi propone una versione Van a due posti, una configurazione pensata per soddisfare le esigenze quotidiane di professionisti, artigiani, piccole imprese e operatori che cercano una soluzione efficiente e a zero emissioni per muoversi e lavorare in ambito urbano, ma non solo.

Grazie al Kit Inster Van la parte posteriore dell’auto si trasforma in uno spazio dedicato al trasporto di merci leggere, separato dall’abitacolo da una paratia divisoria in acciaio verniciato di nero e conforme ai requisiti della norma ISO 27956. L’allestimento comprende inoltre un piano di carico con superficie gommata e un apposito elemento predisposto per accogliere il kit di gonfiaggio e altri accessori, offrendo uno spazio funzionale per le necessità della mobilità professionale quotidiana. Questa versione polivalente può contare sui punti di forma della piccola Inster che con appena 3,82 metri ha dimensioni a misura di strade cittadine, ma con una autonomia che arriva fino a 370 km e tecnologie di sicurezza e connettività da segmento superiore. La ricarica rapida in corrente continua è di serie e consente di passare dal 10 all’80% della capacità della batteria in circa 30 minuti quando collegata ad una colonnina ultrarapida. Si tratta di elementi che, nella configurazione Van, contribuiscono a rendere la piccola Hyundai una soluzione concreta anche per l’impiego professionale quotidiano, nel quale semplicità di gestione, efficienza e continuità operativa assumono un ruolo centrale.

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