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Eccellenza. La Sancataldese batte 2-0 il Bagheria e conquista la testa della classifica a punteggio pieno

Redazione 1

Eccellenza. La Sancataldese batte 2-0 il Bagheria e conquista la testa della classifica a punteggio pieno

Dom, 20/09/2026 - 17:57

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Nel campionato di Eccellenza, dopo le prime due giornate, è super Sancataldese. La squadra di Davide Boncore (nella foto), dopo l’esordio vincente contro il Partinicaudace, ha concesso il bis battendo 2-0 allo stadio “Antonio Alaimo” di Serradifalco il Bagheria.

I verdeamaranto hanno legittimato la vittoria alla distanza. Chiuso il primo tempo sullo 0-0, nella ripresa prima Vitale e poi Gueye nel secondo tempo hanno regalato un’altra splendida vittoria ai verdeamaranto. Tre punti che consentono non solo di conquistare la testa della classifica, ma anche a punteggio pieno condivisa con Castellammare e Unitas Sciacca.

La squadra verdeamaranto viaggia ora con 4 gol fatti e solo 1 subito in due gare. E domenica prossima grande sfida per la Sancataldese che affronterà in trasferta l’Akragas in un match particolarmente importante per testare le ambizioni dei verdeamaranto in campionato.

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