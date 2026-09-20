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Eccellenza. Al Pontelongo” il Niscemi rimonta la Jonica e s’impone 3-2 con doppietta di Carioca Santos e rete di Idoyaga

Redazione 1

Eccellenza. Al Pontelongo” il Niscemi rimonta la Jonica e s’impone 3-2 con doppietta di Carioca Santos e rete di Idoyaga

Dom, 20/09/2026 - 23:13

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Una super rimonta, quella che ha permesso al Niscemi di battere 3-2 la Jonica al “Pontelongo”. Un match che s’era messo malissimo per i gialloverdi padroni di casa che avevano chiuso la prima frazione di gioco sotto di due gol. Nel giro di 6 minuti prima Pisapia e poi Franzina, tra il 34′ e il 40′, avevano colpito il Niscemi che, a quel punto del match, sembrava….affondato.

E invece nel secondo tempo la squadra di Nicolò Terranova ha reagito alla grande riuscendo a ribaltare la partita. La doppietta di Carioca Dos Santos (nella foto) e la rete di Idoyaga hanno permesso al Niscemi di superare la Jonica e di conquistare la prima vittoria stagionale della gestione Terranova. Un successo sofferto e voluto da parte di una squadra che, dopo un primo tempo disastroso, s’è riscattata in maniera vincente e convincente al cospetto del suo appassionatissimo pubblico.

Proprio il tifo gialloverde, assieme alla generosità innata del gruppo Niscemi, è stato alla base di una rimonta che è stata un’autentica impresa calcistica e sportiva. Il Niscemi ha conquistato i primi tre punti in campionato e domenica prossima per la terza giornata di campionato, andrà a fare visita all’Acireale (ore 15,30) in un confronto che promette scintille.

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