Dodge Charger, la muscle car cambia pelle: elettrica o SIXPACK fino a 670 HP

(Adnkronos) – La nuova Dodge Charger interpreta il concetto di muscle car seguendo due strade parallele: elettrica con Daytona e benzina con SIXPACK. Entrambe nascono sulla piattaforma STLA Large, progettata per adattarsi a differenti sistemi di propulsione e a potenze elevate. Sul fronte termico debutta il sei cilindri in linea Hurricane 3.0 biturbo. Dodge Charger R/T SIXPACK sviluppa 420 HP e 634 Nm, migliorando rispettivamente di 50 HP e 98 Nm i valori della precedente 5.7 HEMI R/T. Lo 0-100 km/h scende da 5,1 a 4,6 secondi. Ancora più prestazionale la Scat Pack SIXPACK, che raggiunge 550 HP e 720 Nm, contro i 485 HP e 644 Nm della precedente 6.4 HEMI. L'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 3,9 secondi e il quarto di miglio viene coperto in 12,2 secondi. Daytona cambia completamente tecnologia. Il sistema elettrico a 400 V utilizza una batteria da 100,5 kWh e due moduli di trazione. La Daytona Scat Pack arriva a 670 HP, passa da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e completa il quarto di miglio in 11,5 secondi. La trazione integrale è di serie, ma sulle SIXPACK può essere selezionata una modalità che trasferisce il 100% della coppia al retrotreno. Sulla Scat Pack sono disponibili anche Line Lock e pinze Brembo anteriori a sei pistoncini. La trasformazione non sacrifica la praticità. Charger offre cinque posti e un bagagliaio che raggiunge 1.064 litri, sfruttando il portellone “hidden hatch”. Nell'abitacolo trovano spazio strumentazione digitale da 16 pollici, head-up display con realtà aumentata e illuminazione a 64 colori.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)