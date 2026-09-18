Damiano David e Dove Cameron, matrimonio a Montalcino: le nozze (blindate) tra le colline del Brunello

(Adnkronos) – Sarà la splendida cornice di Montalcino e dei suoi celebri vigneti ad ospitare quello che è già stato ribattezzato il "matrimonio dell'anno": il frontman dei Maneskin, Damiano David, e l'attrice e cantante americana Dove Cameron convoleranno a nozze nel borgo senese, in Val d'Orcia. Secondo quanto ha appreso il sito locale MontalcinoNews, la celebrazione e i festeggiamenti si terranno tra il Comune e la campagna della Val d'Orcia e dovrebbero durare due giorni. Le nozze con rito civile saranno celebrate giovedì 24 settembre, nel pomeriggio, nello storico Palazzo Comunale di Montalcino, dove a unire la coppia dovrebbe essere il sindaco Silvio Franceschelli, anche se ancora non è certa la sua presenza poiché il primo cittadino è anche senatore del Pd e in quel giorno potrebbe avere impegni d'aula a Palazzo Madama. Il cuore dell'evento, secondo 'Vanity Fair', si sposterà poi nella magnifica tenuta di Castiglion del Bosco, lussuoso resort del gruppo Rosewood Hotels immerso nella Val d'Orcia. La festa con gli invitati secondo la rivista sarebbe in programma venerdì 25 settembre. La location scelta è struttura d'élite che brilla costantemente tra le eccellenze dell'hotellerie mondiale, reduce proprio a inizio mese dalla prestigiosa posizione numero 62 nella classifica internazionale 'The World’s 50 Best Hotels'. La tenuta non è nuova a eventi di risonanza globale: tra i suoi ospiti celebri del passato figurano l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che nel 2017 ha calcato il campo da golf locale, e Paul McCartney, che qui ha festeggiato il suo settantesimo compleanno. Massimo riserbo sui preparativi per mantenere la cerimonia lontana da occhi indiscreti. Tra i tavoli e la chiesetta interna alla struttura, oltre a familiari e amici stretti, sono attese numerose personalità dello spettacolo internazionale. Tra gli ospiti più vociferati figurano naturalmente i compagni di band dei Maneskin – Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio -, pronti a stringersi attorno a Damiano in un giorno così speciale. Con questa scelta, Castiglion del Bosco si conferma la meta preferita dal jet set internazionale per matrimoni da copertina. Nel curriculum della location figurano infatti le nozze blindate della supermodella Kate Upton con il campione di baseball Justin Verlander nel 2017, e quelle della campionessa di tennis Caroline Wozniacki con l'ex stella Nba David Lee nel 2019.

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