Coppa Italia Promozione. Pari esterno 1-1 per il Serradifalco, sconfitta di misura 2-1 per la Sommatinese, Real Gela ko

In Coppa Italia di Promozione pareggia 1-1 il Serradifalco Calcio sul campo del Sant’Anna di Enna. Partita dura e impegnativa per i falchetti di mister Di Matteo (nella foto) a segno con il bomber, ex Sommatinese, Totò Vaccaro. Pari ennese e tutto rinviato a mercoledì 30 settembre quando i falchetti disputeranno il match di ritorno sul proprio campo, lo stadio comunale Antonio Alaimo.

Nell’altra gara che in Coppa Italia di Promozione ha visto impegnata un’altra nissena, gli ennesi della Barrese hanno superato 2-1 la Sommatinese. Alle reti di Alessandro e Lo Bartolo, ha risposto per gli ospiti Cantarella. Anche in questo caso, mercoledì 30 settembre c’è il ritorno al “Peppe Tricoli” con la Sommatinese che proverà a ribaltare il 2-1 maturato oggi nell’andata.

Infine, il Real Gela ha perso 2-0 contro il Qal’At. Calatini in gol alla fine del primo tempo con Gurreri al 43’, mentre nella ripresa Donnina ha raddoppiato su rigore. Per il Real Gela il prossimo 30 settembre a Gela ci sarà l’esigenza di rimontare il doppio svantaggio accumulato in questo match d’andata.