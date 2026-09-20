Chanel Totti vuole diventare mamma, Ilary Blasi: “Sei impazzita? Hai 19 anni…”

(Adnkronos) – "E' impazzita?". Ilary Blasi viene colta di sorpresa a Verissimo, nella puntata di oggi domenica 20 settembre, quando ascolta le parole della figlia Chanel, ospite ieri nel programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. "Vorrei diventare mamma", ha detto la 19enne, seconda figlia della conduttrice e di Francesco Totti. "Sono appena diventata moglie, ora devo diventare subito nonna?", si chiede Ilary Blasi, che una settimana fa ha sposato Bastian Muller in una cerimonia molto riservata a Ravello. "Chanel ha il progetto di lasciare" il figlio a me. Eh no, organizzati…", sorride Blasi commentando le risposte della figlia dell'intervista trasmessa 24 ore fa. Quindi, il consiglio: "Chanel, pensaci bene: hai 19 anni, divertiti, rimani single e viaggia…". Si parla delle nozze appena celebrate. "Non ero emozionata, almeno fino a quando non sono arrivata a metà navata e ho visto tutti voi in lacrime", dice Blasi rivolgendosi a Toffanin, presente alla cerimonia. "Si respirava grande affetto".

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