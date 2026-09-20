Caltanissetta Vinyl Market 2026 conquista il pubblico: successo per la prima edizione dedicata alla cultura del vinile

La città di Caltanissetta ha vissuto un fine settimana interamente dedicato alla musica e alla valorizzazione della cultura discografica grazie al Caltanissetta Vinyl Market 2026, manifestazione che il 18 e 19 settembre ha richiamato al Centro Culturale Polivalente Michele Abbate visitatori, collezionisti, musicisti e curiosi provenienti da diverse parti della Sicilia.

L’evento, nato da un’idea di Decibel Record Store e realizzato sotto la direzione organizzativa di Daniele Adolfo Venti, è stato concepito come uno spazio di incontro tra passato e presente della musica. Non una semplice esposizione commerciale, ma un’occasione per riportare al centro dell’attenzione il valore culturale del supporto fisico e il ruolo che il vinile continua a svolgere nel panorama musicale contemporaneo.

Per l’intera durata della manifestazione, il pubblico ha avuto accesso a un’ampia area espositiva con decine di metri dedicati alla vendita e alla consultazione di dischi in vinile, tra edizioni recenti, pubblicazioni da collezione e rarità ricercate dagli appassionati. Accanto agli espositori erano presenti negozi specializzati arrivati dalla Sicilia e dalla Calabria, insieme a etichette indipendenti, produttori culturali e realtà artigianali locali che hanno contribuito ad arricchire l’offerta dell’evento.

Tra i momenti più significativi della rassegna ha trovato spazio l’approfondimento dedicato a “Interferenze – Archivio Sonoro Nisseno 1970-Oggi”, progetto finalizzato alla salvaguardia della memoria musicale del territorio. L’iniziativa si occupa del recupero, della conservazione e della valorizzazione di registrazioni e documenti sonori legati alla scena indipendente nissena, costruendo nel tempo un patrimonio consultabile che racconta oltre mezzo secolo di produzione musicale locale.

L’evento è stato inoltre caratterizzato da un continuo dialogo tra pubblico e operatori del settore. Gli spazi della manifestazione sono diventati un luogo di confronto dove musicisti, collezionisti e professionisti hanno potuto condividere esperienze, raccontare percorsi artistici e discutere dell’evoluzione del mercato discografico. La diffusione musicale costante ha contribuito a creare un’atmosfera coinvolgente, trasformando la visita in un’esperienza culturale oltre che espositiva.

Nelle intenzioni degli organizzatori, il Caltanissetta Vinyl Market rappresenta il primo tassello di un progetto destinato a svilupparsi negli anni. L’obiettivo è costruire una piattaforma stabile di incontro tra il mondo del collezionismo, le produzioni indipendenti, le associazioni culturali, gli studenti e tutti coloro che operano nel settore creativo, favorendo nuove collaborazioni e nuove opportunità di crescita per il territorio.

Un riconoscimento particolare è stato rivolto all’Assessore allo Sport, Eventi e Viabilità Toti Petrantoni e all’intera Amministrazione comunale di Caltanissetta, che hanno sostenuto l’iniziativa condividendone gli obiettivi culturali e contribuendo alla sua realizzazione.

Il bilancio di questa prima edizione è stato accolto con soddisfazione dagli organizzatori, che vedono nell’ottima partecipazione registrata un segnale incoraggiante per il futuro. L’ambizione è quella di trasformare l’appuntamento in un punto di riferimento regionale, capace di rafforzare il ruolo di Caltanissetta come centro di promozione della musica, della ricerca sonora e della creatività indipendente nel cuore della Sicilia.