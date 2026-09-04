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Bimba di 6 mesi, in pericolo di vita, trasportata d’urgenza da Catania a Roma a bordo di un Gulfstream G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare

Redazione 1

Bimba di 6 mesi, in pericolo di vita, trasportata d’urgenza da Catania a Roma a bordo di un Gulfstream G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare

Ven, 04/09/2026 - 22:19

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Bimba di appena 6 mesi, in pericolo vita, è stata trasportata d’urgenza a Roma. La piccola paziente è stata trasferita dall’ospedale “San Vincenzo” di Taormina all’aeroporto di Catania per poi raggiungere Ciampino a bordo di un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare.

L’aeromobile è decollato dall’aeroporto di Catania alle 14:30 con a bordo, oltre ai genitori, anche un medico che ha garantito il monitoraggio e l’assistenza sanitaria continua durante il volo. L’atterraggio presso lo scalo di Ciampino è avvenuto alle ore 15:30.

Una volta a terra, la piccola è stata affidata alle cure del personale del 118 per il successivo trasferimento in ambulanza all’ospedale “Bambino Gesù”. Il volo, richiesto dalla prefettura di Messina per consentire il ricovero immediato, è stato gestito dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare.

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