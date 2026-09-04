Mussomeli, Riapertura dei termini per la definizione agevolata dei tributi locali

MUSSOMELI -Si informa la cittadinanza che a partire da venerdì 4 settembre 2026 è aperta la seconda finestra per l’adesione alla definizione agevolata dei tributi locali. L’iniziativa consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti del Comune beneficiando dello stralcio totale di sanzioni e interessi, con il solo pagamento della quota capitale.
Ambito di applicazione e tributi inclusi La misura riguarda i seguenti tributi ed entrate comunali:
- IMU, TASI, TARI, TOSAP, CUP e altre entrate locali.
- Dichiarazioni omesse o infedeli presentate entro il 31 dicembre 2025.
- Versamenti omessi o insufficienti e rateizzazioni non pagate.
- Accertamenti non ancora a ruolo e contenziosi tributari pendenti.
Modalità di rateizzazione Il pagamento della quota capitale può essere dilazionato in base all’importo dovuto:
- Fino a € 500: massimo 4 rate
- Da € 501 a € 3.000: massimo 12 rate
- Da € 3.001 a € 6.000: massimo 24 rate
- Da € 6.001 a € 20.000: massimo 36 rate
Termini e modalità di presentazione Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di adesione è fissato inderogabilmente per il 30 settembre 2026.
Le domande possono essere inoltrate tramite i seguenti canali:
- Portale online del Comune mediante autenticazione SPID.
- Posta Elettronica Certificata (PEC) per casi particolari.
- Piattaforma pagoPA per la gestione dei versamenti.
La modulistica completa e le informazioni di dettaglio sono reperibili sul sito istituzionale dell’Ente (www.comune.mussomeli.cl.it).