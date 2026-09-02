Incendio nella zona industriale di Catania, notte di lavoro per Vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale sono impegnati, da ieri sera, nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio che ha interessato un deposito di materiale organico e oli esausti, nella Zona Industriale di Catania. Sul posto sono intervenute diverse squadre per la messa in sicurezza del sito. A supporto delle attività è intervenuto anche il Nucleo NBCR – Nucleare Biologico Chimico Radiologico dei Vigili del Fuoco di Catania. Considerata la particolare tipologia dei materiali coinvolti e la necessità di disporre di adeguate riserve idriche, sono state inoltre richieste autobotti dei Comandi dei Vigili del Fuoco di Ragusa, Caltanissetta e Siracusa, che hanno fornito supporto alle squadre impegnate sul posto. Sono in corso anche gli accertamenti per determinare le cause dell’incendio e valutare i danni provocati alla struttura e ai materiali presenti nel deposito.