San Cataldo. M5S e Centrosinistra sancataldese. Plesso Belvedere: “Spighe e Pd si sono concentrati sulla polemica, ma la scuola riaprirà i cancelli il 14 settembre”

SAN CATALDO. Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa del M5S e Centrosinistra sancataldese su recente sopralluogo de Le Spighe e Pd al cantiere della scuola Belvedere.

“Nei prossimi mesi ne vedremo delle belle: c’è chi continuerà a portare a casa risultati concreti e chi continuerà a fare polemiche pretestuose, limitandosi a un’opposizione solo a parole. Non ci hanno dato neanche il tempo di finire la frase che ne abbiamo già avuto la prova. Ieri i consiglieri dei gruppi PD e Le Spighe hanno effettuato un sopralluogo presso la Scuola Belvedere per verificare se i lavori fossero ultimati. Evidentemente speravano di trovare ancora il cantiere al lavoro. Invece hanno trovato quello che forse non si aspettavano: i lavori sono stati ultimati.

E allora, pur di costruire una polemica, ci si è concentrati sulla pulizia delle aree esterne e sull’erba da tagliare, omettendo un dettaglio tutt’altro che secondario: gli interventi di pulizia e riordino sono già iniziati e sono programmati anche per oggi e per i prossimi giorni, come concordato con le mamme che, insieme all’Amministrazione Comparato, hanno seguito passo dopo passo l’evoluzione dei lavori, attraverso numerosi incontri con gli uffici e l’Amministrazione. Ci chiediamo allora quale fosse il vero obiettivo di questo sopralluogo. Forse, come già collaudato da qualcun altro, si voleva semplicemente creare l’occasione per poter dire, domani, che i lavori sono stati ultimati anche grazie al loro “solerte” intervento, a dieci giorni dall’inizio dell’anno scolastico? (Vi potevate mettere anche le magliette “SOS Scuola”!)

Oppure, più semplicemente, come direbbe qualche altro illustre attore della politica nostrana: “cercanu radici ppi (arru)DIGERIRE”. Perché quando si è politicamente alla frutta e gli argomenti scarseggiano, si finisce per cercare qualcosa, qualsiasi cosa, su cui costruire una polemica. La realtà, però, è molto più semplice: la Scuola Belvedere riaprirà i suoi cancelli il 14 settembre, come concordato con i genitori degli alunni. E questo sarà possibile, come ha più volte detto il Sindaco Comparato, grazie alla collaborazione costante con le famiglie e, soprattutto, all’instancabile lavoro dell’Ufficio Tecnico. Come è chiaro e visibile, questa Amministrazione non ha bisogno di intestarsi meriti: preferisce riconoscerli a chi ha lavorato, a chi ha seguito il percorso con attenzione e a chi ha avuto pazienza e fiducia, contribuendo concretamente a raggiungere questo risultato. I fatti, ancora una volta, sono più forti delle vostre polemiche”.