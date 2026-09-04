Marianopoli, aggiornamenti sulla distribuzione idrica

Si informa la cittadinanza che, a causa del protrarsi degli interventi di manutenzione sulla condotta gestita da Siciliacque , l’interruzione dell’approvvigionamento idrico nel Comune di Marianopoli proseguirà anche nelle prossime ore. Per garantire un servizio sostitutivo alla popolazione, a partire da domani sarà disponibile un’autobotte in postazione fissa nei pressi del Palazzo Comunale.
Seguiranno ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.
Si informa la cittadinanza che, a causa del protrarsi degli interventi di manutenzione sulla condotta gestita da Siciliacque , l’interruzione dell’approvvigionamento idrico nel Comune di Marianopoli proseguirà anche nelle prossime ore. Per garantire un servizio sostitutivo alla popolazione, a partire da domani sarà disponibile un’autobotte in postazione fissa nei pressi del Palazzo Comunale.