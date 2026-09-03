Nuovo incendio a Taormina, rogo in contrada Ziretto

Nuovo incendio a Taormina. Le fiamme sono divampate in contrada Ziretto, riaccendendo l’allarme in un territorio già duramente colpito dai roghi delle ultime settimane. Il sindaco Cateno De Luca si è diretto sul posto e, attraverso i social, ha commentato con durezza il nuovo episodio: “Siete veramente bastardi e criminali”. Il primo cittadino ha annunciato aggiornamenti sull’evoluzione della situazione. Il nuovo rogo torna a porre l’attenzione sulla necessità di rafforzare le attività di prevenzione e manutenzione del territorio. Proprio su questo fronte De Luca ha annunciato per il 18 settembre, al Palacongressi di Taormina, un confronto per definire un nuovo modello di gestione e arrivare alla predisposizione di una proposta di legge regionale. L’iniziativa dovrebbe coinvolgere Regione, Protezione civile, Comuni, organizzazioni sindacali e rappresentanti del mondo agricolo. Tra gli obiettivi indicati figurano il rafforzamento del settore forestale, maggiori competenze per i sindaci, la riqualificazione e stabilizzazione del personale e il potenziamento degli strumenti tecnologici per il monitoraggio ambientale. La proposta punta inoltre ad affrontare le criticità legate alla manutenzione del territorio e al dissesto idrogeologico, superando una gestione basata esclusivamente sull’emergenza. (ITALPRESS).