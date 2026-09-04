Caltanissetta. I ragazzi di “DesTeenazione” alla scoperta della lettura con il “Silent Book Party” alla Scarabelli

Proseguono a pieno ritmo le attività di “DesTeenazione”, il progetto rivolto a ragazze e ragazzi da 11 a 21 anni che rientra nel Programma Nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027”. L’iniziativa, avviata dal Comune di Caltanissetta con il cofinanziamento dell’Unione Europea e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, valorizza le risorse individuali e favorisce la libera espressione delle potenzialità di preadolescenti e adolescenti del nostro territorio.

Dopo la recente inaugurazione della nuova biblioteca dello stesso spazio multifunzionale di esperienza, avvenuta lo scorso 2 settembre presso la stessa sede di via Cittadella, è in programma un nuovo e originale appuntamento culturale dedicato ai ragazzi.

Mercoledì 9 settembre 2026, i giovani di “DesTeenazione” saranno infatti protagonisti di un evento speciale: un “Silent Book Party” che si terrà all’interno della biblioteca “Luciano Scarabelli”. La mattinata prenderà il via alle ore 10:15 in Piazza Garibaldi e subito dopo ci si dirigerà verso la biblioteca comunale.

Qui, dopo il “Silent Book Party”, si terrà un momento istituzionale di grande valore simbolico: gli Assessori Giovanna Candura ed Ermanno Pasqualino doneranno 6 libri che andranno ad arricchire il patrimonio della neonata biblioteca dello spazio “DesTeenazione” di via Cittadella.

Ma cos’è un “Silent Book Party”? Si tratta di un format innovativo che prevede che ogni partecipante legga il proprio libro in uno spazio condiviso, in silenzio, trasformando l’atto solitario della lettura in un’esperienza collettiva e rigenerante. È un invito a prendersi una pausa dal ritmo frenetico delle nostre giornate e dai dispositivi digitali da cui siamo sempre più dipendenti, offrendo un’occasione alternativa di riflessione e di socializzazione. Non ci sono obblighi né letture imposte: ognuno è libero di scegliere il proprio libro, facendo sì che la lettura diventi un’esperienza spontanea vissuta in comunità.

Si tratta, in generale, di un progetto di riscoperta dei luoghi culturali di Caltanissetta guidata dallo studioso della città e dipendente della biblioteca comunale Rossano Dinaro. Nelle settimane successive, infatti, verrà organizzata anche una visita guidata in centro storico pensata per far conoscere ai ragazzi il patrimonio artistico e culturale locale.

«Abbiamo scelto un metodo non convenzionale come il Silent Book Party per permettere ai giovani di riscoprire non solo gli spazi storici e suggestivi della nostra Biblioteca Comunale, ma anche e soprattutto il piacere autentico della lettura – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura, Giovanna Candura. L’obiettivo è allontanarli, almeno per qualche ora, dai continui impulsi e dalle distrazioni del mondo digitale e iperconnesso in cui viviamo, restituendo loro il tempo lento della concentrazione e della fantasia.

Questa non è un’iniziativa isolata, ma si colloca all’interno di un percorso più ampio che si svilupperà nei mesi successivi e avrà come proposito quello di far avvicinare sempre di più le nuove generazioni alla Biblioteca Scarabelli e all’importanza della lettura».

Sull’iniziativa è intervenuto anche l’Assessore alle Politiche Giovanili e Sociali, Ermanno Pasqualino: «Il progetto DesTeenazione sta offrendo un’opportunità straordinaria. Sta permettendo a tanti dei nostri giovani di incontrarsi in un ambiente sano, di sviluppare il proprio talento e di trovare uno spazio di espressione attraverso le molteplici e diversificate attività che svolgono quotidianamente. Il Silent Book Party si inserisce perfettamente in questo percorso, rappresentando un ulteriore e prezioso momento formativo per la crescita culturale, personale e relazionale dei nostri ragazzi».