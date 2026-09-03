Ponte sullo Stretto, MIT: entro settembre avvio dell’istruttoria per la delibera CIPESS

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, insieme alla società Stretto di Messina Spa, avvierà l’istruttoria entro settembre per la delibera CIPESS di approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto. Il ministro Matteo Salvini ha incontrato il presidente dello Stretto di Messina , Maurizio Basile, l’AD, Pietro Ciucci, ei dipendenti della società, esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto nel rispetto delle osservazioni della Corte dei conti, con la recente acquisizione del parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Ottenuto il visto di legittimità, la delibera CIPESS diventerà efficace. Ciò consentirà, entro il 2026, l’avvio della fase realizzativa con la progettazione esecutiva e l’inizio del Programma delle Opere anticipate. Il cronoprogramma prevede l’apertura al traffico nel 2034, dopo 7,5 anni di lavori. Il cantiere coinvolgerà imprese di tutta Italia. Una volta completato, il Ponte genererà una nuova mobilità per la Sicilia e la Calabria, aprendo scenari innovativi per la qualità della vita, la mobilità e il tessuto produttivo dello Stretto e non solo