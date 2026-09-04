A Gela il sindaco Di Stefano fa chiarezza sulla questione legata al rilascio degli immobili occupati dello Iacp

Questa mattina il Sindaco di Gela Terenziano Di Stefano ha ricevuto una delegazione di cittadini residenti nel quartiere Scavone, interessati da provvedimento di sfratto esecutivo da parte della Prefettura. Il Comune di Gela, attraverso il settore Servizi sociali, in questi mesi ha avviato colloqui con le famiglie raggiunte da provvedimenti esecutivi coatti, cercando di trovare sistemazioni alternative e consentire un sereno sgombro dei locali, così come imposto da sentenze e provvedimenti definitivi.

Le famiglie interessate hanno chiesto al Sindaco di farsi portavoce delle loro necessità, trattandosi di nuclei spesso con figli minori. Con la Prefettura ci sono stati diversi incontri ed un altro è in programma la settimana prossima. Occorre un intervento legislativo regionale o nazionale per sanare gli abusi commessi dopo il 2017. Le famiglie chiedono tempo. “C’è una emergenza casa – ha detto il Sindaco – abbiamo convinto chi poteva spostarsi di farlo lasciando l’immobile, il tema adesso si sposta in ambito regionale. Lo abbiamo già segnalato lo scorso anno. Bisogna prolungare una sorta di sanatoria oltre il 2017, consentendo di regolarizzare la propria posizione. Parliamo di case chiuse e non ancora assegnate”.