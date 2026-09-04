Mussomeli, oltre quattro ore consiglio comunale.Con voti favorevoli contrari e astenuti approvati i punti all’ordine del giorno: (IL VIDEO)

MUSSOMELI – Oltre quattro ore di consiglio Comunale nell’aula consiliare “F.Sorce”, ieri pomeriggio, sono stati discussi, approvati, fra voti favorevoli, contrari e astenuti, tutti i punti all’ordine del giorno. Quindici presenze su sedici. Presenti il sindaco Gianluca Nigrelli e la giunta al completo. La seduta è terminata alle 22,35