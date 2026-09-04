Caltanissetta. L’impegno dei cattolici per una nuova Europa: il giornalista e saggista Claudio Sardo ospite al seminario di Futura

CALTANISSETTA. “Il tempo di una nuova Camaldoli. Visioni e responsabilità per l’entroterra siciliano, l’Italia e l’Europa”. E’ il titolo del seminario organizzato dal movimento Futura che si terrà a Caltanissetta il 12 settembre alle 16,30 nella sala degli oratori di palazzo Moncada. L’incontro propone una riflessione sul manifesto programmatico dal titolo “Un Codice per una nuova Europa”, elaborato da oltre centoventi esperti che hanno aderito all’invito dell’associazione Nuova Camaldoli.

Nel 1943 un gruppo di giovani si riunì a Camaldoli per immaginare il futuro dell’Italia. Oggi movimenti e associazioni si uniscono per delineare il futuro dell’Europa. Il volume, con prefazione di Matteo Maria Zuppi e postfazione di Sergio Mattarella, è il frutto di un lavoro partecipativo che offre un manifesto politico e culturale per un’Europa unita e rinnovata. Una visione dell’Europa come progetto condiviso di civiltà, sviluppatosi nel tempo anche grazie alle specificità delle comunità locali e alle relazioni tra esse.

Per il movimento Futura introdurrà i lavori Giovanni Ruvolo. Seguiranno gli interventi del giornalista e saggista Claudio Sardo, direttore della fondazione Achille Grandi, tra i redattori del volume, e del docente Rocco Gumina, autore del libro “Vangelo e Politica. Spunti per interpretare la contemporaneità”. Al termine del dibattito le conclusioni saranno affidate al segretario del C.r.a.l., Stefano Vitello.