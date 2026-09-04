Caltanissetta. Alunno 13enne nisseno ha incontrato a Palermo Tina Montinaro dopo aver presentato agli Esami di Terza Media tesina su legalità e lotta alla mafia

CALTANISSETTA. Questa mattina a Palermo, nella sede dell’Associazione Quarto Savona 15, Damiano, alunno tredicenne della scuola media Filippo Cordova di Caltanissetta, ha incontrato Tina Montinaro, fondatrice e presidente dell’associazione che da anni è impegnata nella promozione della cultura della legalità e nella lotta alla mafia.

Damiano, lo scorso mese di giugno, all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, aveva presentato un elaborato dal titolo “Mafia e legalità: Il ruolo della Polizia di Stato” e, al termine della sua esposizione, la commissione si era complimentata con l’esaminato per la qualità dell’elaborato prodotto.

Nell’articolato lavoro di ricerca Damiano ha ricordato anche i fatti del 23 maggio 1992 e l’Associazione Quarto Savona 15 – che da anni mantiene viva la memoria della strage di Capaci – aveva elogiato l’elaborato del giovane studente nisseno. Questa mattina Tina Montinaro si è complimentata di persona con Damiano che, col suo elaborato, ha contribuito a “tenere viva la memoria di ciò che accadde nel 1992 anche tra i giovanissimi”.