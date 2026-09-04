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Tragedia sulla strada. Travolto in bici da un furgone: muore noto violinista

Redazione 1

Tragedia sulla strada. Travolto in bici da un furgone: muore noto violinista

Ven, 04/09/2026 - 22:01

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Tragedia sulla strada per un noto musicista che è morto investito da un furgone mentre era in sella alla sua bici. Si tratta del violinista dell’orchestra del teatro Petruzzelli, Enrico Vacca, di 45 anni. Il musicista è morto a Bari dopo essere stato investito da un furgone mentre era in bici nel quartiere Poggiofranco.

Non è chiara la dinamica dello scontro che è ancora al vaglio degli organi inquirenti. Il musicista è stato soccorso dal personale del 118: le sue ferite, purtroppo, sono risultate troppo gravi e non gli hanno lasciato scampo. Indagano gli agenti della polizia locale. Vacca aveva compiuto 45 anni lo scorso primo agosto. (TgCom 24)

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