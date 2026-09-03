Sottile insultato dagli inviati di Report nel cortile della sede Rai di Teulada. Il conduttore preso di mira da Iovene e Bertazzoni dopo i post sul caso 

Sono volate parole grosse nei pressi del cortile della sede Rai di via Teulada dove alcuni inviati di Report hanno incontrato Salvo Sottile, prima che quest’ultimo si presentasse alla conferenza stampa di ‘Ore 14’ di cui sarà conduttore. L’episodio è stato raccontato da Fanpage.it e confermato poi dai presenti. Il conduttore – secondo quanto spiegato – ha incontrato Bernardo Iovene e Luca Bertazzoni, chiedendo loro: ‘Come va?’. I due hanno quindi risposto con insulti, dandogli del ‘venduto’ e ‘pezzo di merda’. “Confermo quanto accaduto – ha poi spiegato Sottile a margine della conferenza stampa -. Sono volate parole grosse. Sono cose che possono succedere negli ambienti di lavoro, facciamo tutti parte della redazione Approfondimento. Immagino ci siano del nervosismo, ma è sempre spiacevole insultare un collega”. L’episodio è stato anche confermato da Iovene. “Non esageriamo, non facciamone un caso – ha detto all’ANSA -. È stato uno scambio di opinioni tra colleghi”. Alla base della tensione i post sui social che Sottile ha scritto sulla vicenda Ranucci , che hanno provocato anche un intervento critico del consigliere Rai Roberto Natale. “Natale non è ben informato – ha detto Sottile -. Ho semplicemente pubblicato una serie di pezzi di colleghi, non miei, come faccio tutti i giorni sugli avvenimenti importanti. Se questo è stato visto come un attacco o una mancanza di rispetto mi dispiace ma non è così”. La Rai – è stato spiegato – avvierà le verifiche del caso per capire se possono esserci i presupposti per provvedimenti disciplinari