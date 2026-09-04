Caltanissetta, V Congresso Nazionale Obiettivo Trauma: conferenza stampa di presentazione martedì 8 settembre

Il V Congresso Nazionale Obiettivo Trauma annuncia la conferenza stampa ufficiale che si terrà martedì 8 settembre, ore 11, negli uffici della Direzione generale dell’Asp di Caltanissetta, in via Cusmano, sede istituzionale della direzione guidata dal direttore generale Salvatore Lucio Ficarra. L’incontro rappresenta il momento di presentazione pubblica dell’edizione 2026 del Congresso, che si svolgerà il 18 e 19 settembre al Cefpas.

Alla conferenza stampa interverranno Giovanni Di Lorenzo (in foto a sinistra), presidente del congresso e dirigente medico di Chirurgia generale del presidio ospedaliero S. Elia, e Giovanni Ciaccio (in foto a destra), presidente onorario e direttore dell’Unità operativa complessa di chirurgia generale dello stesso presidio. Sarà presente la dirigente del Cefpas, Daniela Falconeri.

L’incontro dell’8 settembre offrirà una panoramica completa sul programma scientifico, sugli scenari di simulazione avanzata e sulle attività dedicate ai giovani professionisti e al personale infermieristico.

La conferenza stampa anticipa un’edizione che si preannuncia particolarmente ricca di contenuti e innovazione, con un percorso formativo costruito per rafforzare la cultura del trauma e la capacità del sistema sanitario di rispondere alle emergenze tempo dipendenti.