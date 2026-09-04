Governo: il record della Meloni raccontato dalla stampa internazionale

Sono numerosi i media internazionali che oggi dedicano spazio ai quattro anni del governo di Giorgia Meloni , “il più longevo d’Italia dalla seconda guerra mondiale”, come ricorda il Financial Times. Il quotidiano britannico osserva che Meloni “celebra la sua lunga permanenza in carica dopo una serie di recenti battute d’arresto, tra cui un grave scontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e in vista di una difficile battaglia per la rielezione il prossimo anno”. Il quotidiano spagnolo El Mundo mette in risalto come l’esecutivo Meloni abbia “consolidato la stabilità politica come elemento strutturale dell’ultimo quarto di secolo in Italia”, contribuendo a rafforzare la credibilità internazionale del Paese, nonostante le controverse tendenze di estrema destra della premier, che “presenta a livello internazionale come pragmatico europeismo”.

Secondo El Mundo, tuttavia, l’incrinarsi dei rapporti con Trump e la “netta sconfitta nel referendum costituzionale sulla riforma del sistema giudiziario italiano” hanno segnato “la fine dell’invincibilità politica del primo ministro”. La Meloni , che continua a essere in testa nei sondaggi, deve inoltre fare i conti con tensione all’interno della coalizione e con la concorrenza alla sua destra. “I suoi due partner minori, Salvini della Lega e Tajani di Forza Italia, stanno perdendo terreno a favore di un nuovo partito di estrema destra, Futuro Nazionale (Fn) di Vannacci, che mira a indebolire la coalizione meloniana dall’esterno”, osserva il quotidiano spagnolo.

Per il tedesco Bild, la trasformazione di Giorgia Meloni “da outsider, un tempo soprannominata ‘la donna più pericolosa d’Europa’, a una delle leader più importanti dell’Ue ha sorpreso molti a Bruxelles”. “Invece di isolamento e caos – scrive il quotidiano – la sua coalizione ha portato soprattutto una cosa: stabilità”. Nel corso del mandato di Meloni , osserva Bild, “si sono succeduti cinque primi ministri francesi, quattro britannici e due cancellieri tedeschi”.

Il Washington Post ricorda infine che “nessuno dei 68 governi che si sono succeduti in Italia negli 80 anni di Repubblica è mai riuscito a completare un mandato quinquennale senza interruzioni”. ” Meloni ha governato in gran parte in modo pragmatico”, è la valutazione del Washington Post. La prima. Aggiunge il Wp, “ha mantenuto un sostegno incrollabile all’Ucraina dopo l’invasione su vasta scala da parte della Russia, ha lavorato all’interno delle istituzioni europee e ha adottato una rigorosa disciplina fiscale”. Il rapporto con il presidente statunitense Donald Trump, aggiunge il quotidiano, “è diventato uno dei suoi punti di forza più importanti in politica estera, almeno inizialmente”. La Meloni , conclude il Washington Post, “ha mantenuto la stessa coalizione sin dal suo insediamento, una rarità nella politica italiana moderna e un pilastro fondamentale della sua campagna per la rielezione”