Agricoltura, Sammartino: «Sicilia oltre l’obiettivo di spesa Ps Pac 2026, un risultato che tutela un comparto strategico per l’Isola»

«È stato autorizzato il pagamento degli anticipi relativi agli interventi di “Produzione integrata” Sra 01 e “Indennità compensativa” Srb 01-02-03, nell’ambito del Piano strategico della Pac 2023/2027, per un importo complessivo di circa 37 milioni di euro. L’Amministrazione regionale, così, supera abbondantemente non solo l’obiettivo di spesa previsto per la Sicilia per il 2026 relativamente all’attuale programmazione, ma lo fa anche con anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre, confermando la piena capacità di utilizzo delle risorse comunitarie destinate al comparto agricolo siciliano. Si tratta di un risultato importante, frutto di un lavoro costante e puntuale delle strutture del dipartimento regionale». Lo dichiara l’assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino.

«Aver superato ampiamente l’obiettivo fissato per quest’anno non è solo un dato tecnico-amministrativo – aggiunge l’assessore – ma un segnale concreto dell’attenzione che il governo Schifani riserva a un settore strategico per l’economia e l’identità della nostra Isola. Dietro questi numeri ci sono migliaia di aziende agricole che grazie a questi anticipi possono programmare con maggiore serenità la propria attività, persone che con il proprio lavoro ogni giorno contribuiscono alla vitalità di una filiera di eccellenza del nostro territorio. Voglio rivolgere un ringraziamento agli uffici per il lavoro svolto con rigore e tempestività: un risultato che premia la serietà e la capacità di programmazione, e che continueremo a perseguire per garantire liquidità e certezze alle nostre imprese agricole».