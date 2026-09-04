Bagnino 16enne soccorre due 20enni in mare a nuoto salvandoli dalla corrente

Un’impresa bella e buona quella di un bagnino che, a soli 16 anni, ha salvato due ragazzi di 20 anni in grave difficoltà in mare, nella baia dei Ripari di Giobbe a Ortona (Chieti). L’assistente bagnanti Fisa ha evitato una tragedia. Attorno alle ore 18.30, il giovane bagnino ha notato una coppia con dei gonfiabili che veniva trascinata al largo dalla corrente, allontanandosi pericolosamente.

Nel tentativo di rientrare, i due sono finiti in una forte corrente di risacca perdendo i gonfiabili e trovandosi in difficoltà. Valutata la gravità della situazione, il 16enne è partito a nuoto, affrontando anche una reazione di panico della ragazza e gestendo con lucidità il recupero simultaneo di entrambi fino alla battigia, dove l’intervento si è concluso senza conseguenze sanitarie.