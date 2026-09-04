Palermo: violenza sessuale su bimbo di 8 anni, arrestato lo zio

Un bambino di 8 anni è stato violentato dallo zio durante una vacanza in provincia di Palermo. Il parente, 40 anni, con alcuni deficit cognitivi, è stato arrestato questa mattina in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di Termini Imerese su richiesta del procuratore Angelo Cavallo.

Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari col braccialetto elettronico.Le indagini dei carabinieri della compagnia di Misilmeri sono scattate all’inizio dell’anno quando è arrivata la segnalazione dai servizi sociali di una provincia lombarda.

I militari hanno ricostruito la vicenda che inizia nell’estate del 2025 in un comune della provincia palermitana