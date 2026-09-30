Arriva la nuova Bmw Serie 3, addio al diesel e una elettrica con autonomia record da 912 km

(Adnkronos) – Bmw ha lanciato ufficialmente la nuova generazione della Serie 3, che segna un significativo salto tecnologico per la popolare berlina della casa bavarese. La gamma include l'arrivo della prima BMW i3 completamente elettrica basata sulla piattaforma "Neue Klasse", pur mantenendo motori a combustione interna dotati di tecnologia mild-hybrid a 48 volt. La nuova famiglia Bmw Serie 3 combina quindi diverse tecnologie di propulsione. La gamma elettrica è guidata dalla nuova Bmw i3, inizialmente disponibile nelle versioni i3 50 xDrive e i3 40 xDrive. L'offerta sarà completata da motori a benzina e, a breve, da una variante ibrida plug-in, oltre al modello Bmw i3 M60 xDrive M Performance previsto per il 2027. Assente per il momento una versione diesel. Gli ordini per la BMW i3 50 xDrive "First Edition" sono aperti, con un prezzo di partenza di 74.650 euro e le prime consegne previste prima della fine dell'autunno. La nuova Bmw i3 50 xDrive eroga una potenza massima di 345 kW (469 CV) e una coppia di 645 Nm, accelerando da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi: caratteristiche che la rendono uno dei modelli elettrici più performanti sul mercato. La sua batteria da 108,7 kWh – una delle unità a maggiore capacità disponibili sul mercato – consente un'autonomia fino a 912 chilometri secondo il ciclo Wltp (superando potenzialmente i 700 chilometri nella sola guida autostradale). Tali dati indicano che, se confermati nell'uso reale, l'autonomia del veicolo eguaglierebbe effettivamente quella delle sue omologhe a benzina. Il sistema di ricarica in corrente continua supporta inoltre potenze fino a 400 kW. Secondo il costruttore tedesco, dieci minuti di ricarica rapida possono fornire energia sufficiente per un'autonomia fino a 423 chilometri, a condizione che l'infrastruttura consenta la massima potenza di ricarica e che le condizioni corrispondano a quelle del ciclo di omologazione. Un gradino più in basso si colloca la BMW i3 40 xDrive, dotata di 275 kW (374 CV), 520 Nm di coppia e una batteria da 82,8 kWh. Questo modello offre un'autonomia WLTP fino a 710 chilometri e supporta la ricarica in corrente continua (DC) fino a 300 kW, garantendo fino a 337 chilometri di autonomia in dieci minuti, secondo le condizioni specificate da Bmw. La nuova Serie 3 non abbandona i motori a combustione interna, sebbene – come detto – per la prima volta nella sua storia rinunci alle opzioni diesel. Al lancio saranno disponibili diverse motorizzazioni a benzina dotate di tecnologia mild-hybrid a 48 volt. La Bmw 318 eroga 156 CV e 250 Nm di coppia, accelera da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 215 km/h, con un consumo di carburante omologato nel ciclo combinato di 7,5 litri per 100 chilometri. La Bmw 320 porta la potenza a 211 CV e la coppia a 330 Nm. In questo caso, l'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,4 secondi e la velocità massima raggiunge i 240 km/h, con un consumo WLTP di 7,5 litri per 100 chilometri. La versione a combustione più performante sarà la BMW M350 xDrive, equipaggiata con un motore a benzina 3.0 litri a sei cilindri in linea abbinato alla tecnologia mild-hybrid a 48 volt. Il gruppo propulsore eroga 326 kW (443 CV) e 580 Nm di coppia, consentendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h. Inoltre, questa versione è dotata della funzione "Drift Moment", che permette di trasferire la potenza del motore esclusivamente alle ruote posteriori per facilitare il sovrasterzo controllato in curva.

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